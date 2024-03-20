Для того, чтобы в среднем возрасте сбросить несколько лишних килограммов, недостаточно делать то же, что вы делали для похудения в молодости. И тренер по здоровью Джеки Гаррисон поделилась двумя продуктами, которые нужно добавить в свой рацион и рассказала об одной вещи, которую нужно избегать, чтобы похудеть.

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Фруктов и овощей много не бывает

Вы просто не можете съесть слишком много овощей и фруктов, которые могут выступать как сложные углеводы. Эти продукты чрезвычайно богаты питательными веществами, и они могут питать вас на клеточном уровне и помогут даже уменьшить воспаление.

Но вам нужно убедиться, что фрукты, которые вы потребляете, целые, и вы едите их вместе с кожурой. Очень полезными для вашего здоровья будут яблоки, груши, зелень и ягоды. Вам будет чрезвычайно сложно переесть ими, поэтому можете не беспокоиться из-за количества.

Добавьте высококачественный белок

Для того, чтобы похудеть после того, как вам уже исполнилось 50 лет, вам также нужно потреблять достаточно большое количество белка. Кроме того, этот макроэлемент должен быть равномерно распределен между тремя приемами пищи в течение всего дня.

Белок имеет решающее значение как для роста клеток, так и для их обновления. Я говорю о пастеризованных яйцах, пастеризованных цыплят, говядину, выращенную на травах, и выловленную рыбу, особенно мелкую или жирную рыбу, например лосось,

– поделилась тренер.

Избегайте рафинированных углеводов и сахара

А вот когда речь идет не о том, что нужно добавить в свой рацион, а наоборот – о том, что нужно из него убрать, тогда тренер советует избегать большого количества сахара и рафинированных углеводов, ведь они точно не будут полезными для вашей фигуры.

Конечно, вы можете лакомиться сладостями время от времени, и все же лучше выбирать более здоровые лакомства и употреблять их в конце приема пищи и стараться следить за тем, чтобы они содержали белок и полезные жиры.

Так, и жиры также важны – они должны быть в вашем рационе в достаточном количестве даже тогда, когда вы пытаетесь похудеть.