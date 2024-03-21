Названы 4 тренировки, которые улучшат жизнь: начните заниматься спортом уже сегодня

Физическая активность и правильный рацион – две важнейшие составляющие здоровой жизни. Упражнения имеют множество преимуществ, и если не забывать о спорте, то он сможет улучшить вашу жизнь.

Тренировки дома или в зале влияют на подвижность, здоровье сердца, мозга, мышечную силу. Кроме того, физическая активность способствует оптимальному старению. Вы и сами могли неоднократно замечать, как старшие женщины могут молодо выглядеть, если они систематически занимаются спортом.

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Какие тренировки улучшают и продлевают жизнь рассказал физиотерапевт из университета штат Огайо Джонатан Зинс.

Кардиотренировки

Бег, езда на велосипеде, танцы, бокс имеют очень много преимуществ, поскольку направлены на укрепление сердца. Именно кардиотренировки лучше всего влияют на его состояние.

Аэробные упражнения снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Они также полезны для здоровья мозга. Всего 3 часа таких упражнений в неделю способны улучшить кровоснабжение мозга и уменьшить воспаление.

В некоторых случаях тренировки могут даже предотвратить деменцию. Британское Общество Альцгеймера заявляет, что кардиотренировки могут снизить риск деменции на 28%.

Силовые тренировки

Состояние костей с возрастом ухудшается, поэтому силовые тренировки способны поддерживать костную массу и мышечную массу и плотность костей. Чем больше вы будете заниматься силовыми тренировками, тем с меньшей вероятностью вы когда-нибудь при падении сломаете кости.



Силовые тренировки являются очень эффективными / Фото Pexels

Тренировка баланса

Падение является самой распространенной причиной травм людей, которым более 65 лет. Оно может привести к нарушению подвижности у пожилых людей. Мобильность очень необходима для хорошей жизни. Тренировки на равновесие являются эффективными, чтобы в будущем избежать падений. Начинайте с самого маленького – стояния на одной ноге, впоследствии можете добавить теннис.

Групповые тренировки

Физиотерапевт отметил, что социальные связи очень важны для каждого человека. Присоединитесь к группе в спортивном зале. Вы получите не только пользу от упражнений, но и от общения с другими людьми.

Даже, если вам не подходит ни одна из этих тренировок, вам нужно хоть как-то привлечь в свою жизнь физическую активность. Делайте то, что вам больше всего приносит удовольствие. Джонатан Зинс советует хотя бы 150 минут в неделю уделять спорту.