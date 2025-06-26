Саме влітку найчастіше зустрічаються грози після спекотної погоди, пише 24 Канал. У цю пору треба проявити обачність, тому розповідаємо про те, де саме не можна перебувати під час негоди.

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Не можна бути в душі

Не варто під час сильної грози приймати душ, оскільки якщо блискавка вдарить в дім, чи навіть розрядиться за кілька метрів від нього, розряд може розподілитися водопровідними трубами, тому у ванній може вдарити струмом від сантехніки. Вода є провідником, тому водні процедури в негоду краще оминати.

Під деревом

Часто гроза застає людей на полі, але ховатися від грози під деревом не можна. Особливо часто притягує блискавку дуб. Окрім того, можуть впасти гілки, які зламаються під натиском вітру. Якщо вони великі та громіздкі, то можуть призвести до поганих наслідків.



У грозу не можна бути під деревом / Фото Pexels

Під парасолею

Багато людей не знають про те, що розкрита парасоля завдяки металевим прутам притягує розряд. Тому під час грози краще перечекати зливу десь в приміщенні.

Купатися у водоймі

Під час грози заборонено купатися у водоймах. Як тільки побачите десь на річці чи озері, що погода змінюється, звивається вітер, сіріють хмари й насувається негода – діставайтеся до берега.

Біля будинку не варто садити дерева, які притягують блискавку. Є 3 види дерев – дуб, тополя, сосна, які особливо приваблюють блискавки через їхню електричну провідність.