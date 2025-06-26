Именно летом чаще всего встречаются грозы после жаркой погоды, пишет 24 Канал. В эту пору надо проявить осмотрительность, поэтому рассказываем о том, где именно нельзя находиться во время непогоды.

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Нельзя быть в душе

Не стоит во время сильной грозы принимать душ, поскольку если молния ударит в дом, или даже разрядится в нескольких метрах от него, разряд может распределиться водопроводными трубами, поэтому в ванной может ударить током от сантехники. Вода является проводником, поэтому водные процедуры в непогоду лучше обходить стороной.

Под деревом

Часто гроза застает людей на поле, но прятаться от грозы под деревом нельзя. Особенно часто притягивает молнию дуб. Кроме того, могут упасть ветви, которые сломаются под натиском ветра. Если они большие и громоздкие, то могут привести к плохим последствиям.



В грозу нельзя быть под деревом / Фото Pexels

Под зонтом

Многие люди не знают о том, что раскрытый зонт благодаря металлическим прутьям притягивает разряд. Поэтому во время грозы лучше переждать ливень где-то в помещении.

Купаться в водоеме

Во время грозы запрещено купаться в водоемах. Как только увидите где-то на реке или озере, что погода меняется, извивается ветер, сереют облака и надвигается непогода – добирайтесь до берега.

Возле дома не стоит сажать деревья, которые притягивают молнию. Есть 3 вида деревьев – дуб, тополь, сосна, которые особенно привлекают молнии из-за их электрической проводимости.