Чому не можна рубати горіх біля дому: ось, що про це кажуть народні прикмети

Волоський горіх є не просто деревом, а справжнім талісманом, який може принести багато користі. За народними прикметами, горіх біля дому рубати не рекомендовано, і цьому є пояснення.

З давніх-давен прикмета про заборону рубання горіха попереджає про небезпеку, пише 24 Канал. Однак перед тим, як дізнатися, чому не можна рубати горіх, наведемо кілька фактів, чому його не варто садити біля будинку.

Читайте також З одного куща збиратимете відро: ось 6 сортів картоплі з найкращим урожаєм

Чому не можна садити горіх біля дому

Волоський горіх виростає дуже великим з потужною кореневою системою. Саме тому саджанець треба відмовитися садити біля хати. Досвідчені садівники не радять садити горіх ближче, ніж за 8 метрів від будь-якої будівлі.

Висаджування горіха не лише зашкодить будинку, але й самому дереву, оскільки корінню не вистачатиме місця для розвитку. Окрім того, може виникнути загроза для фундаменту. Також важливо розуміти, що сусідство з горіхом зможе пережити не кожна рослина.



Горіх не можна рубати, якщо він росте біля дому / Фото Pexels

Чому не можна рубати горіх

Виявляється, волоський горіх має дуже сильну енергетику й може впливати на наше життя. За прикметами, зрубаний біля дому горіх може спричинити біду. Наші предки вірили, що воно забере добробут, позбавить радості й не дасть побудувати щасливе сімейне життя.

Варто й знати те, що листя горіха виділяють фітонциди, які в малих дозах не є шкідливими для людини. А от довготривале знаходження під деревом призводить до головного болю та порушень у здоров’ї. Не можна під горіхом проводити багато часу чи спати під ним.