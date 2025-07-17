Як захистити себе від впливу ретроградного Меркурія: потрібен простий оберіг
- У 2025 році ретроградний Меркурій триватиме з 18 липня по 11 серпня, впливаючи на Стрільців, Близнюків, Риб та Дів.
- Астрологи рекомендують уникати початку нових проєктів, підписання важливих документів та великих покупок під час ретроградного Меркурія.
- Для захисту від впливу ретроградного Меркурія можна використовувати талісман у вигляді Кадуцея Гермеса.
У 2025 році ретроградний Меркурій триватиме з 18 липня по 11 серпня, і найбільше він вплине на Стрільців, Близнюків, Риб та Дів.
Ретроградний Меркурій тричі на рік тримає у страху цілу планету, і ось знову настає його час, тож варто розібратися, як убезпечити себе від його впливу, пише 24 Канал з посиланням на Liza.ua.
Цікаво Ніколи не робіть цього на порозі: 3 дії, що впускають негаразди у дім
Як захиститися в період ретроградного Меркурія
Ретроградний Меркурій – це явище, коли найближча до Сонця планета Меркурій увільнює рух, і через це виникає оптична ілюзія, наче планета рухається назад. Протягом року це явище можна спостерігати тричі, і кожного разу воно триває три тижні.
Астрологи вірять, що це впливає на людей – вони стають дратівливими, починають конфліктувати та можуть зіштовхнутися з непорозуміннями.
Є кілька заборон під час ретроградного Меркурія, яких краще дотримуватися, аби не потрапити у неприємності.
- Починати нові проєкти. Вірять, що справа почне буксувати, у ній з'являться затримки та перешкоди.
- Підписувати важливі документи та договори. Меркурій в цей період – це планета, що не сприяє бізнесу.
- Ухвалювати важливі рішення. Згодом може виявитися, що ви помилилися з вибором, адже ретроградний Меркурій нібито плутає думки.
- Робити великі покупки. Краще зачекати до завершення періоду, аби в придбаних речах потім не виявилося несподіваних дефектів.
Якщо ви побоюєтеся, що ретроградний Меркурій може нашкодити у ваших справах, ви можете скористатися талісманом, що захистить вас від його згубного впливу. Найбільш потужний талісман Меркурія – це жезл, що називається Кадуцей Гермеса.
Гермес з жезлом у руці / Фото Pexels
Ви можете роздрукувати зображення жезла та носити його з собою, або ж поставити картинку на заставку телефона чи ноутбука.
До слова, раніше ми вже розповідали, які кімнатні рослини не можна тримати вдома, адже вони притягують безшлюбність.