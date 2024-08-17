Для того, щоб не дати їм розвинутися вже на початку весни, восени треба застосувати певні препарати, які не підходять для обприскування дерев та чагарників у період вегетації.

Читайте також Це треба знати: коли збирати та як сушити шипшину

Осінню обробку треба проводити в період, коли з дерев обпаде все листя. Найкраще обирати плюсову температуру. Експерти радять обробляти дерева та кущі мідним купоросом, залізним купоросом та карбамідом.

Мідний купорос

Цей препарат є популярним та відомим серед садівників. Для обприскування треба 300 грамів мідного купоросу розвести в 10 літрах води. Якщо ж додати до розчину вапно, то вийде популярна бордоська суміш. Для пізнього осіннього обприскування використовуйте 3% розчин цього фунгіциду.



Восени потрібно обробляти дерева / Фото Pexels

Залізний купорос

Для саду, який не хворіє, у 10 літрах розведіть 200 грамів препарату. Якщо ж дерева хворіли, тоді дозу треба збільшити і на 10 літрів води використати 500 грамів купоросу. Для більшого ефекту залізний купорос можна змішати з карамбідом, зробивши бакову суміш.

3% розчин залізного купоросу використовуйте для боротьби з лишайниками на стовбурах та гілках дерев, оскільки саме в них зимують збудники хвороб та комахи-шкідники.

"Карбамід"

Ця сечовина знищує спори інфекцій та відкладені яйця комах-шкідників на корі. Концентрацію препарату слід підбирати від ступеня зараження дерев.

Якщо минулого року сад не хворів, то він вважається здоровим. Для профілактики, 300 грамів «Карбаміду» розведіть в 10 літрах води. Якщо ж сад мав борошнисту росу, попелицю чи парку, тоді на 10 літрів води треба 500 чи 700 грамів препарату.

Один з цих засобів точно допоможе деревам чи кущам позбутися від шкідників, які не зможуть вже розвинутися на початку весни з настанням першого тепла.