Для того, чтобы не дать им развиться уже в начале весны, осенью надо применить определенные препараты, которые не подходят для опрыскивания деревьев и кустарников в период вегетации.

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Осеннюю обработку надо проводить в период, когда с деревьев опадут все листья. Лучше всего выбирать плюсовую температуру. Эксперты советуют обрабатывать деревья и кусты медным купоросом, железным купоросом и карбамидом.

Медный купорос

Этот препарат является популярным и известным среди садоводов. Для опрыскивания надо 300 граммов медного купороса развести в 10 литрах воды. Если же добавить к раствору известь, то получится популярная бордоская смесь. Для позднего осеннего опрыскивания используйте 3% раствор этого фунгицида.



Осенью нужно обрабатывать деревья / Фото Pexels

Железный купорос

Для сада, который не болеет, в 10 литрах разведите 200 граммов препарата. Если же деревья болели, тогда дозу надо увеличить и на 10 литров воды использовать 500 граммов купороса. Для большего эффекта железный купорос можно смешать с карамбидом, сделав баковую смесь.

3% раствор железного купороса используйте для борьбы с лишайниками на стволах и ветвях деревьев, поскольку именно в них зимуют возбудители болезней и насекомые-вредители.

"Карбамид"

Эта мочевина уничтожает споры инфекций и отложенные яйца насекомых-вредителей на коре. Концентрацию препарата следует подбирать от степени заражения деревьев.

Если в прошлом году сад не болел, то он считается здоровым. Для профилактики, 300 граммов "Карбамида" разведите в 10 литрах воды. Если же сад имел мучнистую росу, тлю или парка, тогда на 10 литров воды надо 500 или 700 граммов препарата.

Одно из этих средств точно поможет деревьям или кустам избавиться от вредителей, которые не смогут уже развиться в начале весны с наступлением первого тепла.