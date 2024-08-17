Шиповник созревает с конца июля до октября. Спелые ягоды должны иметь ярко-красный или оранжевый цвет, а плоды должны быть твердыми и упругими на ощупь. Собирать шиповник можно до наступления первых заморозков, но стоит помнить о том, что его сразу надо начать сушить.

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Как сушить шиповник в духовке

Для того, чтобы шиповник не потерял в течение зимы своих свойств, после сбора его обязательно надо начать подсушивать. Прежде всего надо перебрать плоды и выбросить испорченные и поврежденные. Разложите их в противень в один слой и отправьте в духовку разогретую до 60 градусов, но дверцу до конца закрывать не надо.

Процесс сушки шиповника займет 7 – 8 часов. Противень время от времени надо будет встряхивать, а плоды переворачивать. Высушенный шиповник можете пересыпать в картонные ящики и закрыть. В них он должен пролежать 3 дня. Это делается для того, чтобы из плодов вышли остатки влаги. Далее шиповник чистят от чашелистиков и складывают на хранение.



Шиповник надо тщательно просушить / Фото Pexels

Как хранить высушенный шиповник

Специалисты советуют выбирать полотняные мешочки. Также можно взять стеклянные банки, но накрывать их надо тканью, к примеру, марлей. Плоды поставьте в контейнеры и храните в темном и прохладном месте. Шиповник может сохранять свои качества и не испортиться в течение 2 лет.