Що зробити, щоб огірки не гірчили: 5 речей, які треба додати в лунку

Урожай огірків може бути ідеальним, але на смак вони трохи гірчать. Щоб позбутися від цієї проблеми, потрібно правильно підготувати лунку під час посадки. Досвідчені садівники розповіли, як все треба правильно зробити.

Якщо огірки мають неприємний смак, то причиною є стресові умови для рослини – нестача вологи, різкі температурні коливання чи дефіцит поживних речовин, пише 24 Канал з посиланням на "Новини планети".

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Найчастіше гіркоту овочів спричиняє нестача калію, магнію й вплив високої кислотності ґрунту.

Як уникнути гіркоти огірків

Для покращення умов для росту огірків, аграрії радять додати до кожної лунки під час посадки деревний попіл. У ньому міститься калій та всі інші мікроелементи, які є необхідними для розвитку плодів й відповідно знижує кислотність ґрунту. Таке середовище формує м’які, соковиті й приємні на смак огірки.



Проста порада допоможе уникнути гіркоти огірків / Фото Pexels

Перепрілий перегній є ще одним дієвим компонентом. Його внесення допомагає покращити структуру ґрунту, забезпечує вологість та навіть сприяє активному росту кореневої системи. За словами садівників, чим менше стресу відчуває рослина, тим меншою є ймовірність накопичення кукурбітацину – речовини, яка спричиняє гіркоту.

До слова! Дачники використовують народні рецепти для підживлення огірків. Ось, що потрібно робити, щоб огірки виросли, як на дріжджах.

А ще городники радо використовують лушпиння цибулі як природний антисептик. Воно захищає молоді корінці від грибкових хвороб та ґрунтових шкідників й спричиняє здоровий ріст рослини.

Дехто навіть додає у лунку товчену яєчну шкаралупу як джерело кальцію й зміцнює тканини рослини. Також можна внести трішки перегною з компосту з додаванням бананової шкірки, яка багата магнієм та фосфором.