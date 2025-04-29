Что сделать, чтобы огурцы не горчили: 5 вещей, которые надо добавить в лунку

Урожай огурцов может быть идеальным, но на вкус они немного горчат. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно правильно подготовить лунку во время посадки. Опытные садоводы рассказали, как все надо правильно сделать.

Если огурцы имеют неприятный вкус, то причиной являются стрессовые условия для растения – недостаток влаги, резкие температурные колебания или дефицит питательных веществ, пишет 24 Канал со ссылкой на "Новости планеты".

Читайте также Ускорить рост помидоров можно обычной шпилькой – это лучший способ

Чаще всего горечь овощей вызывает недостаток калия, магния и влияние высокой кислотности почвы.

Как избежать горечи огурцов

Для улучшения условий для роста огурцов, аграрии советуют добавить в каждую лунку во время посадки древесную золу. В ней содержится калий и все другие микроэлементы, которые необходимы для развития плодов и соответственно снижает кислотность почвы. Такая среда формирует мягкие, сочные и приятные на вкус огурцы.



Простой совет поможет избежать горечи огурцов / Фото Pexels

Перепревший перегной является еще одним действенным компонентом. Его внесение помогает улучшить структуру почвы, обеспечивает влажность и даже способствует активному росту корневой системы. По словам садоводов, чем меньше стресса испытывает растение, тем меньше вероятность накопления кукурбитацина – вещества, которое вызывает горечь.

К слову! Дачники используют народные рецепты для подкормки огурцов. Вот, что нужно делать, чтобы огурцы выросли, как на дрожжах.

А еще огородники с радостью используют шелуху лука как природный антисептик. Она защищает молодые корешки от грибковых болезней и почвенных вредителей и вызывает здоровый рост растения.

Некоторые даже добавляют в лунку толченую яичную скорлупу как источник кальция и укрепляет ткани растения. Также можно внести немного перегноя из компоста с добавлением банановой кожуры, которая богата магнием и фосфором.