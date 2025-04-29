Если огурцы имеют неприятный вкус, то причиной являются стрессовые условия для растения – недостаток влаги, резкие температурные колебания или дефицит питательных веществ, пишет 24 Канал со ссылкой на "Новости планеты".

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Чаще всего горечь овощей вызывает недостаток калия, магния и влияние высокой кислотности почвы.

Как избежать горечи огурцов

Для улучшения условий для роста огурцов, аграрии советуют добавить в каждую лунку во время посадки древесную золу. В ней содержится калий и все другие микроэлементы, которые необходимы для развития плодов и соответственно снижает кислотность почвы. Такая среда формирует мягкие, сочные и приятные на вкус огурцы.



Простой совет поможет избежать горечи огурцов / Фото Pexels

Перепревший перегной является еще одним действенным компонентом. Его внесение помогает улучшить структуру почвы, обеспечивает влажность и даже способствует активному росту корневой системы. По словам садоводов, чем меньше стресса испытывает растение, тем меньше вероятность накопления кукурбитацина – вещества, которое вызывает горечь.

К слову! Дачники используют народные рецепты для подкормки огурцов. Вот, что нужно делать, чтобы огурцы выросли, как на дрожжах.

А еще огородники с радостью используют шелуху лука как природный антисептик. Она защищает молодые корешки от грибковых болезней и почвенных вредителей и вызывает здоровый рост растения.

Некоторые даже добавляют в лунку толченую яичную скорлупу как источник кальция и укрепляет ткани растения. Также можно внести немного перегноя из компоста с добавлением банановой кожуры, которая богата магнием и фосфором.