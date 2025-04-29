Якщо огірки мають неприємний смак, то причиною є стресові умови для рослини – нестача вологи, різкі температурні коливання чи дефіцит поживних речовин, пише 24 Канал з посиланням на "Новини планети".

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Найчастіше гіркоту овочів спричиняє нестача калію, магнію й вплив високої кислотності ґрунту.

Як уникнути гіркоти огірків

Для покращення умов для росту огірків, аграрії радять додати до кожної лунки під час посадки деревний попіл. У ньому міститься калій та всі інші мікроелементи, які є необхідними для розвитку плодів й відповідно знижує кислотність ґрунту. Таке середовище формує м’які, соковиті й приємні на смак огірки.



Проста порада допоможе уникнути гіркоти огірків / Фото Pexels

Перепрілий перегній є ще одним дієвим компонентом. Його внесення допомагає покращити структуру ґрунту, забезпечує вологість та навіть сприяє активному росту кореневої системи. За словами садівників, чим менше стресу відчуває рослина, тим меншою є ймовірність накопичення кукурбітацину – речовини, яка спричиняє гіркоту.

До слова! Дачники використовують народні рецепти для підживлення огірків. Ось, що потрібно робити, щоб огірки виросли, як на дріжджах.

А ще городники радо використовують лушпиння цибулі як природний антисептик. Воно захищає молоді корінці від грибкових хвороб та ґрунтових шкідників й спричиняє здоровий ріст рослини.

Дехто навіть додає у лунку товчену яєчну шкаралупу як джерело кальцію й зміцнює тканини рослини. Також можна внести трішки перегною з компосту з додаванням бананової шкірки, яка багата магнієм та фосфором.