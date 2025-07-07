Цей трюк з вентилятором охолодить кімнату за лічені хвилини: про нього знають одиниці

Далеко не всі українці мають вдома кондиціонер, але в спеку сидіти у нагрітій квартирі може бути неприємно – і не допомагає навіть вентилятор, адже він тільки переганяє гаряче повітря кімнатою.

На диво, вентилятор може стати досить ефективною заміною навіть дорогим кондиціонерам – але потрібно знати про один лайфхак, який підвищить його ефективність удвічі, повідомляє 24 Канал.

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Що робити, щоб вентилятор охолоджував повітря в домі?

Перше, про що потрібно подбати – це про розміщення вентилятора. Важливо створити з ним "вітровий тунель" – поставити його навпроти відкритого вікна, аби витісняти тепле повітря в кімнаті та втягувати прохолоду ззовні.

Також можна оптимізувати напрямок потоку: для цього направляйте вентилятор трохи вгору, і ви помітите, що повітря починає циркулювати трохи краще. Вікна варто відкривати тільки вночі, або ж рано вранці – аби вентилятор втягував холодне повітря з вулиці. Провітрювання вдень, у спеку, може призвести тільки до протилежного ефекту.

Якщо у вас вдома є кілька вентиляторів, ви можете використовувати їх водночас для створення перехресних потоків повітря.



Вентилятором можна охолодити кімнату / Фото Pexels

Але основний лайфхак повністю змінить ваше уявлення про роботу вентилятора. Для того, аби зробити квартиру холоднішою навіть у літню спеку, вам потрібно заморозити кілька пляшок з водою. Після цього викладіть лід у миску, або ж поставте заморожені пляшки прямо перед вентилятором.

Тоді, коли ви ввімкнете його, вентилятор буде переганяти не гаряче повітря, а вже охолоджене, і діятиме як кондиціонер. Цей метод не потребує великої кількості зусиль чи грошей, а результат точно потішить.

До слова, раніше ми розповідали, як можна охолодити кімнату без кондиціонера – ці дешеві способи допоможуть зберегти комфорт у квартирі.

Втім, це не єдиний метод охолодити кімнату у спеку. Ми підібрали кілька інших способів, якими можна скористатися, коли температура за вікном зашкалює: