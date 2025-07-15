Чимало людей не розуміє, як саме потрібно поливати орхідею, пише 24 Канал з посиланням на Woman Life. Фахівці рекомендують дати орхідеї стільки вологи, щоб їй вистачило для змочування коріння та гальки.

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Не можна допускати, щоб субстрат пересихав. У період, коли рослина буде активно рости, її треба підживити рідким добривом.

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Де тримати орхідею, щоб вона добре росла?

У спекотну пору року треба з обережністю поставитися до місця розташування рослини. Не варто її тримати на сонячному підвіконні, де падають прямі сонячні промені, оскільки листя та квіти можуть вигоріти, а рослина перестане цвісти.

Для того, щоб орхідея росла та цвіла, потрібно знайти в найкраще місце для її вирощування та зростання. Сорт фаленопсис здатен прожити майже 7 років й добре росте у віддалених від вікон частинах кімнати.



Найкраще місце для розташування орхідеї / Фото Pexels

Загалом найкращим місцем для орхідеї є освітлене місце з розсіяним світлом, подалі від прямих сонячних променів та протягів. Тримайте рослини біля вікна, що виходять на схід чи на захід.

До слова, садівники знайшли ефективне добриво для троянд, яке сприяє безперервному цвітінню до вересня.

Зволоження рослини повинно бути помірним, оскільки орхідея не любить дуже багато води. Перед поливом краще дочекатися моменту, коли коріння висушаться. Фахівці радять занурювати горщик з квіткою у воду, а коли ґрунт стане вологим, класти рослину на місце.