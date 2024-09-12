Коли восени пересаджувати смородину: покрокова інструкція, яку треба знати

Після плодоношення восени смородину треба пересадити. Про це знають не всі, втім цей етап є важливим, тож про нього не варто забувати. Пересаджувати смородину треба тоді, коли вона вже відплодоносила та є виснаженою.

Кущі чорної смородини треба систематично обробляти, пишуть Поради 24. Якщо господарі добре доглядають за кущами ягід, то вони можуть плодоносити й довше, але врожай поступово почне зменшуватися, як і розміри ягід.

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Як пересадити смородину восени

Садівники кажуть, що кущ треба викопати, розділити, а молоді частинки висадити на новому місці. Пересадку треба здійснювати після завершення вегетації, коли кущ вже повністю скине все листя.

Ті гілки, які відросли цього року треба обрізати. Таким чином ви допоможете смородині закласти нові бруньки на наступний рік. Відрізати також треба тонкі й непродуктивні гілки.

Пересаджуйте смородину в освітлені місця, які будуть захищені від вітру. Викопайте яму глибиною 50 сантиметрів та шириною 60 сантиметрів, а на дно поставте дренаж – щебінь чи пісок для кращого відтоку води. Помістіть кущ у нову яму так, щоб коренева шийка була на рівні ґрунту або трохи нижче (на 5 сантиметрів глибше, ніж до пересадки). Тоді акуратно засипте яму землею та акуратно ущільніть.



Кущі смородини треба час від часу пересаджувати / Фото Pexels

Як доглядати за кущами смородини

Після цього важливим етапом є догляд за кущами смородини. Пересаджені саджанці треба підливати кожного дня впродовж двох тижнів. Дорослим кущам в суху осінь потрібно 3 – 5 відер на метр квадратний ділянки. Це допоможе промочити ґрунт глибиною 50 сантиметрів.

Фахівці кажуть, що від того, скільки вологи отримає смородина восени залежить її холодостійкість та урожай наступного року. Також не варто забувати про підживлення. Воно проводиться для того, щоб кущі смородини легше пережили зиму.

Підживлюйте кущі фосфорно-калійними добривами – суперфосфатом калію чи калійною селітрою. Окрім мінеральних добрив, смородині потрібне органічне добриво. Можете використовувати перегній, торф чи компост. А от для того, щоб до пересаджених кущів не вчепилися шкідники, обробіть рослину карбофосом або фундазолом.