Використання поганого палива впливає на двигун, страждає також паливна система автомобіля. Саме тому водіям важливо розуміти якість бензину, яким вони заправляють машину.

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Як перевірити якість палива

Перевіряти бензин можна багатьма способами. Існують прості домашні або складні лабораторні перевірки. Експерти кажуть, що є один дуже елементарний тест для палива, який зможуть провести навіть недосвідчені водії. Щоб його зробити не треба ніяких грошових чи часових витрат.

Візьміть звичайний зошит чи блокнот або ж аркуш формату А4. Загалом для цього методу підходить будь-який папір.



Поганий бензин псує автомобіль / Фото Pexels

На чистий аркуш паперу капніть бензин та уважно подивіться на пляму, яка утвориться. Якщо вона буде ледь помітною та майже прозорою – це свідчить про якісне пальне. А от неякісний бензин можна визначити за кількома характеристиками:

Слід занадто мутний та відразу впадає в око;

Пляма занадто жирна, тож свідчить про наявність різних домішок – моторної оливи чи гасу;

Якщо ж пляма стала кулястої форми, то в бензині містяться домішки води.

Такі прості способи перевірки бензину в домашніх умовах допоможуть вам уникнути ризику користуванням неякісним паливом, оскільки потім ви витратите чимало коштів на ремонт автомобіля.