Использование плохого топлива влияет на двигатель, страдает также топливная система автомобиля. Именно поэтому водителям важно понимать качество бензина, которым они заправляют машину.

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Как проверить качество топлива

Проверять бензин можно многими способами. Существуют простые домашние или сложные лабораторные проверки. Эксперты говорят, что есть один очень элементарный тест для топлива, который смогут провести даже неопытные водители. Чтобы его сделать не надо никаких денежных или временных затрат.

Возьмите обычную тетрадь или блокнот или лист формата А4. В общем для этого метода подходит любая бумага.



Плохой бензин портит автомобиль / Фото Pexels

На чистый лист бумаги капните бензин и внимательно посмотрите на пятно, которое образуется. Если оно будет едва заметным и почти прозрачным – это свидетельствует о качественном топливе. А вот некачественный бензин можно определить по нескольким характеристикам:

След слишком мутный и сразу бросается в глаза;

Пятно слишком жирное, поэтому свидетельствует о наличии различных примесей – моторного масла или керосина;

Если же пятно стало шарообразной формы, то в бензине содержатся примеси воды.

Такие простые способы проверки бензина в домашних условиях помогут вам избежать риска пользованием некачественным топливом, поскольку потом вы потратите немало средств на ремонт автомобиля.