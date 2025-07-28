Плоди буряка будуть нереально великими: сусіди позаздрять такому урожаю

Буряк багато людей недооцінюють, але цей овоч є надзвичайно корисним. У ньому міститься чимало вітамінів та мінералів, які відповідають за зміцнення імунітету. Регулярне вживання буряка допомагає знизити ризик багатьох захворювань.

На дачних ділянках господині вирощують буряк досить активно, на рівні з огірками та помідорами, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини".

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Чим підживити буряк у липні?

Буряк не завжди підживлюють, але відсутність добрив впливає на розмір та смак. У липні коренеплоди активно розвиваються, а це означає, що удобрення є дуже важливим. Вчасна підгодівля допоможе овочам вирости великими.

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Часто дачники використовують для овочів натуральне підживлення. Популярним варіантом є настій з половини черствого хліба, трьох бананових шкірок, склянки процідженої золи та 10 літрів води.



Буряк треба підживити у липні / Фото Unsplash

Усе це треба перемішати й дати настоятися суміші 3 дні, а тоді розвести ще 10 літрами чистої води й поливати буряк під корінь. Коренеплоди добре зреагують на таке підживлення, тож почнуть швидше рости й здивують солодким смаком.

Щодо мінеральних добрив, то у липні можна використовувати суперфосфат та сульфат калію. Розкидайте по ложці суперфосфату на кожен квадратний метр грядки, а сульфат калію розчиніть у воді. На відро знадобиться 2 столові ложки засобу.

До слова, дачники рекомендують підживлювати картоплю в липні добривом "амофос", яке містить мало азоту, але багато фосфору, важливого для росту бульбів.

Під кожну рослину потрібно вливати розчин під корінь. Двох підживлень впродовж місяця вистачить для того, щоб урожай потішив кожного дачника. Удобрення впливає на те, щоб буряк виріс рівним та без твердих прожилок.