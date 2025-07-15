Кавун виросте вдвічі більшим: всього одне добриво зробить чудеса

Дачники розповіли, що кавунам у другій половині літа необхідно забезпечити підживлення, яке чудово вплине на ріст та смак. Завдяки простому лайфхаку вже наприкінці сезону вдасться насолоджуватися соковитими та смачними плодами.

Вчасне підживлення кавунів є дуже важливим, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини". Добриво допомагає ягоді вирости солодкою, а не водянистою, як це часто буває з кавунами. Увесь секрет ховається в точних пропорціях.

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Чим підживити кавуни у липні?

Щоб отримати гарний урожай, на кожен квадратний метр посадки кавунів, треба підготувати особливе добриво. У 10 літрах води необхідно розвести 200 грамів суперфосфату, який є основою для міцних плодів. Тоді варто додати 100 грамів хлористого калію, який забезпечить ягоди солодким смаком.

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А от за азот та фосфор відповідають 20 грамів аміачної селітри та 15 грамів діамофоски. Для кращого результату ще варто додати 40 грамів органіки.



Корисне підживлення для кавунів / Фото Pexels

Ця підживка вноситься під корінь після поливу відстояною водою. Найкраще вносити добриво ввечері або рано-вранці. Повторити процедуру можна за тиждень, але зменшити кількість азотного добрива, оскільки його надлишок має поганий вплив.

Сезон кавунів в Україні триває з липня до вересня, з піком у липні-серпні. Як вибрати стиглий кавун – читайте в матеріалі.

До кінця місяця кавуни наберуть основну масу, тож в цей час їм знадобиться більше калію та фосфору для дозрівання. Калій необхідний для накопичення цукру в плодах. Натуральним джерелом цього елементу є деревна зола. У 10 літрах води потрібно розчинити 1 склянку засобу. Корисне підживлення забезпечить солодкі та смачні кавуни, які добре зберігатимуться.