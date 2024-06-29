Чим підживити буряки у липні: виростуть великими, як ніколи

Буряк є доволі популярним овочем, тож городники вирощують його на рівні з картоплею, морквою чи цибулею. Як і всі овочі, буряк потребує догляду. Є певне підживлення, яке призведе до гарного росту плодів та дасть чудовий урожай.

Один з найпопулярніших овочів любить багату органікою землю. Вона має бути розпушеною для достатнього доступу повітря до кореневої системи. Тому на тій ділянці де має рости буряк, ще з осені треба внести перегній.

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Чим підживити буряк

Підвищити цукристість буряків під час їхнього росту допоможе звичайна кухонна сіль. Для розчину треба чайну ложку солі розмішати у відрі води та поливати цією рідиною буряк.

Щоб смак овочів був кращим, спробуйте наступне підживлення. Настій коров’яку треба змішати із деревною золою. На 1 квадратний метр потрібно 3 склянки розчину.



Перець треба підживлювати впродовж всього його росту / Фото Pexels

Якщо буряки мають слабкий ріст і світле забарвлення листя, це може свідчити про нестачу азоту. У такому випадку використовуйте аміачну селітру або карбамід (сечовина).

Зверніть увагу, що буряк хоче вологи на всіх етапах росту. Якщо він буде в сухому місці, то виросте гірким. Тому не забувайте підливати овочі вранці чи ввечері, особливо в час посухи. Калій допомагає рослинам протистояти посухам і хворобам, а також сприяє накопиченню цукру. Використовуйте калій хлористий або сульфат калію.

Городники кажуть, що для того, аби буряк не виріс маленьким, його треба рідко садити, а після появи сходів проріджувати зайві паростки. Між рослинами в ряду повинна бути відстань 15 сантиметрів.