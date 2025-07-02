Навіть у спеку будуть пишно цвісти: полийте цим гортензії у липні

Гортензії – це справжні королеви саду, але для того, аби вони продовжили радувати вас квітами навіть у липні, у розпал спеки, потрібно постаратися. На щастя, є простий спосіб підтримати коріння рослини та відігнати шкідників – і потрібний всього один засіб.

Літо – це пік цвітіння гортензій, та для того, аби підтримати їх у спеку, потрібно подбати про одне рідке натуральне підживлення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Чим полити гортензію в липні?

Гортензії – це рослини, що дуже чутливі до прямих сонячних променів – особливо в палюче полуденне сонце. Тож потрібно слідкувати за тим, аби пелюстки квітки не обгоріли. Зважайте, що сонце може створити сильний стрес для рослини, і зрештою її квіти почнуть в'янути швидше, ніж можна було очікувати.

А надмірне тепло навколо навіть може вплинути на ріст бутонів, що цвістимуть наступного року. Окрім того, не допомагає гортензії і той факт, що у липні у саду є чимало голодних шкідників, що не проти поласувати смачним листям та корінням рослини.

Втім, це не значить, що нічого не можна зробити. Насправді зберегти гортензії здоровими та відлякати від них слимаків досить просто – для цього потрібно використати тільки одне "сміття" з кухні – а саме кавову гущу.



Гортензіям потрібне підживлення у липні / Фото Pexels

Гортензії процвітатимуть, якщо забезпечити їх правильною кількістю поживних речовин, і саме кавова гуща є тим натуральним і доступним варіантом, що може стати у пригоді. По-перше, кавова гуща допомагає утримувати воду біля коріння гортензій, а це допоможе кущам залишатися зволоженими навіть у дуже спекотні дні.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим можна підживити орхідеї для того, аби вони безперервно цвіли ціле літо.

По-друге, кавова гуща може зробити ґрунт кислим, а гортензіям це дуже подобається. І, звісно ж, є ще приємний бонус – слимакам, які часто поїдають листя рослин, дуже не подобається різкий запах гущі, тож вони рідше наближатимуться до ваших квітів.

Зважайте, що кислий ґрунт допомагає зробити колір пелюсток гортензій значно яскравішим та покращує загальний колір рослини. Кавова гуща також містить азот та невелику кількість інших поживних речовин, що потрібні для підтримки росту рослини.

Візьміть вологі залишки кави та залийте кількома літрами води. Залиште каву на 24 години, а після цього просто використовуйте розчин для поливу рослини. Можна використовувати таке підживлення кожні 2 – 4 тижні протягом літа.