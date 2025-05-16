Чим підживити капусту навесні: городники назвали улюблені добрива

Отримати хороший урожай хоче кожен городник, але для того, щоб зав’язалися міцні та великі качани, капусту потрібно обов’язково підживлювати.

Капуста загалом є простою в догляді та не сильно вибагливою, але як і інші овочі, вона потребує підживлення для активного росту, пише 24 Канал.

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Чим треба підживити капусту

Перше підживлення капусти проводиться через 3 тижні після посадки. Для удобрення найкраще використовувати органіку. Чудово працює розчин з коров’яку. Для приготування потрібно одну частину коров’яку розвести в 10 рівних частинах з водою. Тоді все добре перемішайте й вносьте по пів літра під кущ.

Після першого підживлення треба провести друге через 10 днів. Найкраще використовувати курячий послід. Пів літра треба розвести у відрі води й додати туди 10 грамів сечовини. Все ретельно перемішайте й вносіть під кожен кущ по літру.

Третє підживлення проводять на початку липня. Це удобрення вже потребує суперфосфату. У 5 літрах води треба розмішати дві столові ложки сухої речовини й полити цим добривом грядку.



Найкращі добрива для капусти / Фото Pexels

У серпні дачники радять зробити ще одне підживлення. Для нього вам знадобляться фосфорні та калійні добрива. У відрі води потрібно розвести столову ложку препарату й вносити літрову банку під кожен кущ.

Зверніть увагу, що в певних випадках качани капусти можуть не зав’язуватися. На це є кілька причин: використання неякісного матеріалу, неправильний догляд та несприятливі погодні умови.

Неправильно підібране місце для висаджування може призвести до того, що капусті не вистачатиме вологи й сонячного світла. Через це качани не будуть формуватися. А ще капуста дуже не любить неправильного сусідства. Її не можна садити біля соняшнику чи кукурудзи, бо вони сильно затінятимуть грядку й витягуватимуть з ґрунту корисні речовини, оскільки мають потужну кореневу систему.