Капуста в целом является простой в уходе и не сильно прихотливой, но как и другие овощи, она нуждается в подкормке для активного роста, пишет 24 Канал.

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Чем надо подкормить капусту

Первая подкормка капусты проводится через 3 недели после посадки. Для удобрения лучше всего использовать органику. Прекрасно работает раствор из коровяка. Для приготовления нужно одну часть коровяка развести в 10 равных частях с водой. Затем все хорошо перемешайте и вносите по пол-литра под куст.

После первой подкормки надо провести вторую через 10 дней. Лучше всего использовать куриный помет. Пол-литра надо развести в ведре воды и добавить туда 10 граммов мочевины. Все тщательно перемешайте и вносите под каждый куст по литру.

Третью подкормку проводят в начале июля. Это удобрение уже требует суперфосфата. В 5 литрах воды надо размешать две столовые ложки сухого вещества и полить этим удобрением грядку.



Лучшие удобрения для капусты / Фото Pexels

В августе дачники советуют сделать еще одну подкормку. Для нее вам понадобятся фосфорные и калийные удобрения. В ведре воды нужно развести столовую ложку препарата и вносить литровую банку под каждый куст.

Обратите внимание, что в определенных случаях кочаны капусты могут не завязываться. На это есть несколько причин: использование некачественного материала, неправильный уход и неблагоприятные погодные условия.

Неправильно подобранное место для высадки может привести к тому, что капусте не будет хватать влаги и солнечного света. Из-за этого кочаны не будут формироваться. А еще капуста очень не любит неправильного соседства. Ее нельзя сажать возле подсолнечника или кукурузы, потому что они сильно затенять грядку и вытягивать из почвы полезные вещества, поскольку имеют мощную корневую систему.