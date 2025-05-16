Дачники советуют не забывать о поливе растений, поскольку вода прекрасно подпитывает рост и в целом влияет на развитие перца, пишет 24 Канал. Несмотря на то, что перец любит влагу, подливать его нужно умеренно, поскольку лишняя влага ухудшит рост. Лучше всего взять себе за привычку подливать овощи раз в неделю.

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Чем надо удобрять перец

Перец очень любит суперфосфат и мочевину. Впрочем, вполне можно использовать и другие удобрения. К примеру, органика и минеральные удобрения необходимы для формирования завязи, фосфор и калий помогает наращивать зеленую массу, укреплять корни и повышать иммунитет растения.

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Азот способен активизировать рост и укрепить ростки, а вот фунгициды применяют для защиты от болезней и вредителей.



Подкормка перца для лучшего урожая / Фото Pexels

Когда удобрять рассаду перца

Чтобы получить хороший рост перцев, подпитывать овощи нужно один или два раза. Этого количества будет вполне достаточно. Все необходимые удобрения продаются в магазинах, поэтому приобрести их можно очень просто. По желанию, также можно использовать компост, мочевину, навоз и перегной.

После появления двух ростков можно делать первую подкормку. Для этого дачники используют суперфосфат. Уже через две недели после первой подкормки можно проводить удобрения мочевиной. На 10 литров воды нужно развести 5 граммов мочевины и 30 граммов суперфосфата.

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Как надо вносить удобрения

Для того, чтобы удобрения хорошо усваивались, удобрения под корень рекомендуется вносить в утренние часы. Особенно осторожными надо быть с минеральными удобрениями, поскольку они не должны ни в коем случае попадать на листья или стебли растения, потому что перец может получить ожоги.

В общем, чтобы питательные вещества быстро вошли в действие, их надо вносить поливом и рыхлить почву. Стоит проследить еще и за тем, чтобы перед кормлением рассады почва была влажной. Если придерживаться этих нескольких правил, то получите большой урожай перца.