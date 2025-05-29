Урожай свіжої малини почнеться вже незабаром – його пік припадає на середину літа, тож вже зараз потрібно подбати про якісні підживлення, повідомляє 24 Канал. Тож ділимося найбільш ефективними добривами, які принесуть чимало користі кущам.

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Коров'як

Для того, аби приготувати підживлення коров'яком, потрібно приготувати настій – розмішайте його з водою у пропорції 1:10 та полийте кущі малини з розрахунку літр на кущ.

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Бур'яни

Навіть не всі городники підозрюють, що бур'яни, з якими вони ведуть боротьбу протягом усього сезону, можуть принести чимало користі. Тож після того, як ви вирвете їх з землі, збережіть їх – і особливо добре для підгодівлі малини підійде кропива.

Нею, а також іншими бур'янами, потрібно наповнити відро на чверть, а тоді долити воду та залишити на 10 днів. Готовий настій розведіть водою у співвідношенні 1:4 та полийте малину під корінь.

Деревний попіл

Таке підживлення міститиме у собі дуже багато різних мінеральних речовин, що потрібні малині для розвитку та хорошого плодоношення. Попіл можна вносити під кущі і в чистому вигляді, і приготувати з нього настій.



Малину потрібно підживити / Фото Pexels

Якщо ви обираєте другий варіант, тоді на 600 грамів попелу потрібно взяти 10 літрів води та добре перемішати. Після цього розчин залиште настоюватися на добу, а тоді поливайте кущі у розрахунку 2 літри на кущ.

Та влітку потрібно подбати не тільки про малину. Раніше ми розповідали, що потрібно зробити у червні, аби отримати вдвічі кращий врожай яблук.

Пташиний послід

Цей спосіб буде ідеальним для господарств, що мають домашню птицю. Викладіть послід на дно відра та залийте водою доверху, після цього залиште на 5 днів, аби добриво як слід настоялося – найкраще лишити відра під відкритим сонцем. Після цього суміш потрібно розвести чистою водою у співвідношенні 1:20.

Це дуже важливий крок, адже інакше можна попекти корені малини, і тоді кущі загинуть. Розчином потрібно рясно полити кущі малини під корінь.