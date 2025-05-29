Урожай свежей малины начнется уже скоро – его пик приходится на середину лета, поэтому уже сейчас нужно позаботиться о качественных подкормках, сообщает 24 Канал. Поэтому делимся наиболее эффективными удобрениями, которые принесут немало пользы кустам.

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Коровяк

Для того, чтобы приготовить подкормку коровяком, нужно приготовить настой – размешайте его с водой в пропорции 1:10 и полейте кусты малины из расчета литр на куст.

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Сорняки

Даже не все огородники подозревают, что сорняки, с которыми они ведут борьбу на протяжении всего сезона, могут принести немало пользы. Поэтому после того, как вы вырвете их из земли, сохраните их – и особенно хорошо для подкормки малины подойдет крапива.

Ею, а также другими сорняками, нужно наполнить ведро на четверть, а потом долить воду и оставить на 10 дней. Готовый настой разведите водой в соотношении 1:4 и полейте малину под корень.

Древесная зола

Такая подкормка будет содержать в себе очень много различных минеральных веществ, что нужны малине для развития и хорошего плодоношения. Золу можно вносить под кусты и в чистом виде, и приготовить из нее настой.



Малину нужно подкормить / Фото Pexels

Если вы выбираете второй вариант, тогда на 600 граммов золы нужно взять 10 литров воды и хорошо перемешать. После этого раствор оставьте настаиваться на сутки, а тогда поливайте кусты из расчета 2 литра на куст.

Но летом нужно позаботиться не только о малине. Ранее мы рассказывали, что нужно сделать в июне, чтобы получить вдвое лучший урожай яблок.

Птичий помет

Этот способ будет идеальным для хозяйств, имеющих домашнюю птицу. Выложите помет на дно ведра и залейте водой доверху, после этого оставьте на 5 дней, чтобы удобрение как следует настоялось – лучше всего оставить ведра под открытым солнцем. После этого смесь нужно развести чистой водой в соотношении 1:20.

Это очень важный шаг, ведь иначе можно обжечь корни малины, и тогда кусты погибнут. Раствором нужно обильно полить кусты малины под корень.