Конечно же, каждый садовод мечтает получить рекордный урожай со своих яблонь – и для этого необязательно тратить слишком много усилий или денег, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Все, что нужно – это выполнить одну работу в июне.

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Как ухаживать за яблонями в июне?

Возможно, вам приходилось слышать, или наблюдать некий "июньский сброс" – когда вполне здоровые яблони в начале лета начинают сбрасывать плоды. Садоводы знают, что это – естественный процесс, и это хорошее время для оценки и прореживания плодов, оставшихся на вашем дереве.

Через несколько недель после завязывания плодов, когда некоторые из них начнут опадать, нужно провести прореживание. Казалось бы, это противоположное от того, чего должны стремиться садоводы – ведь так вы получите меньше яблок. Впрочем, на самом деле прореживание может способствовать гораздо лучшему качеству урожая, поэтому поддаваться соблазну и оставлять все как есть не стоит.

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Яблони нужно прореживать после завязывания плодов для того, чтобы обеспечить и лучшее качество, и количество плодов. Такая практика позволяет избежать перегрузки дерева, что приводит к тому, что яблоки вырастают мелкими и не очень ароматными. Кроме того, такими действиями вы можете заложить основу для обильного урожая на следующие годы.



Яблони нужно прореживать / Фото Pexels

Там, где завязалось слишком много плодов на ветвях, нужно избавиться от некоторых вдоль ряда, чтобы позволить остальным развиваться лучше. Тогда вы получите не только здоровые, но и спелые и очень большие плоды. Солнечный свет лучше будет проникать сквозь ветви, и так вы улучшите равномерность созревания.

Без прореживания существует также риск поломать ветви, если деревья слишком обильно уродят. Кроме того, эта процедура помогает также уменьшить распространение вредителей и таких болезней, как бурая гниль.

И, хоть об этом знают и не все, прореживание проводят не только на яблонях, но и на некоторых других плодовых деревьях, а именно на грушах, сливах, нектаринах и персиках.