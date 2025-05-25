Звісно ж, кожен садівник мріє отримати рекордний урожай зі своїх яблунь – і для цього необов'язково витрачати надто багато зусиль чи грошей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Все, що потрібно – це виконати одну роботу у червні.

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Як доглядати за яблунями в червні?

Можливо, вам доводилося чути, або й спостерігати таке собі "червневе скидання" – коли цілком здорові яблуні на початку літа починають скидати плоди. Садівники знають, що це – природний процес, і це гарний час для оцінки та проріджування плодів, що лишилися на вашому дереві.

За кілька тижнів після зав'язування плодів, коли деякі з них почнуть опадати, потрібно провести проріджування. Здавалося б, це протилежне від того, чого мають прагнути садівники – адже так ви отримаєте менше яблук. Втім, насправді проріджування може сприяти набагато кращій якості врожаю, тож піддаватися спокусі та залишати усе як є не варто.

До речі, раніше ми розповідали, які дерева можна посадити у дворі, аби притягнути в оселю щастя та благополуччя.

Яблуні потрібно проріджувати після зав'язування плодів для того, аби забезпечити і кращу якість, і кількість плодів. Така практика дозволяє уникнути перевантаження дерева, що призводить до того, що яблука виростають дрібними і не дуже ароматними. Окрім того, такими діями ви можете закласти основу для рясного урожаю на наступні роки.



Яблуні потрібно проріджувати / Фото Pexels

Там, де зав'язалося надто багато плодів на гілках, потрібно позбутися деяких вздовж ряду, аби дозволити решті розвиватися краще. Тоді ви отримаєте не тільки здорові, але й стиглі та надзвичайно великі плоди. Сонячне світло краще проникатиме крізь гілки, і так ви покращите рівномірність дозрівання.

Без прорідження існує також ризик поламати гілки, якщо дерева надто рясно вродять. Окрім того, ця процедура допомагає також зменшити поширення шкідників та таких хвороб, як бура гниль.

І, хоч про це знають і не всі, проріджування проводять не тільки на яблунях, але й на деяких інших плодових деревах, а саме на грушах, сливах, нектаринах та персиках.