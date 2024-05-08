Редис є на городі абсолютно у всіх дачників. Щоб прискорити дозрівання плодів та збільшити їхній розмір, городники радять використовувати добриво тричі – перед посівом насіння, після появи сходів та вже в кінці росту.

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Чим підгодувати редиску навесні

Рідкий коров'як. Розведіть у відрі 1 літр коров'яку з 20 міліграмами аміачної селітри. Цим розчином треба полити вологий ґрунт.

Курячий послід. У відрі розведіть 500 грамів добрива, дайте йому настоятися добу. Поливати по вологому ґрунту треба розбавивши з водою у співвідношенні 1:1.

Зола. Розмішайте 1 склянку золи в 10 літрах води, дайте настоятися 3 доби та поливайте розчин під корінь.

Кропива, кульбаба та лопух. Ці 3 рослини треба подрібнити та залити водою у співвідношення 1:10, настояти 7 – 10 днів, потім розвести з водою в пропорції 1:5 та поливати під корінь.



Редиска буде швидше рости від удобрення / Фото Pexels

Також для редиски можна використовувати добриво на основі дріжджів. Вони допомагають зміцнити імунітет рослини та збільшити розмір плодів. Для підживлення треба 10 грамів свіжих чи 5 грамів сухих дріжджів на 10 літрів води. До розчину додати 3 столові ложки цукру та дати настоятися 2 – 3 години. Поливати рідиною редиску треба під корінь.