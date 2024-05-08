Редис есть на огороде абсолютно у всех дачников. Чтобы ускорить созревание плодов и увеличить их размер, огородники советуют использовать удобрение трижды – перед посевом семян, после появления всходов и уже в конце роста.

Читайте также Почему морковь вырастает кривой: названы главные причины

Чем подкормить редиску весной

Жидкий коровяк. Разведите в ведре 1 литр коровяка с 20 миллиграммами аммиачной селитры. Этим раствором надо полить влажную почву.

Куриный помет. В ведре разведите 500 граммов удобрения, дайте ему настояться сутки. Поливать по влажной почве надо разбавив с водой в соотношении 1:1.

Зола. Размешайте 1 стакан золы в 10 литрах воды, дайте настояться 3 суток и поливайте раствор под корень.

Крапива, одуванчик и лопух. Эти 3 растения надо измельчить и залить водой в соотношении 1:10, настоять 7 – 10 дней, затем развести с водой в пропорции 1:5 и поливать под корень.



Редис будет быстрее расти от удобрения / Фото Pexels

Также для редиса можно использовать удобрение на основе дрожжей. Они помогают укрепить иммунитет растения и увеличить размер плодов. Для подкормки надо 10 граммов свежих или 5 граммов сухих дрожжей на 10 литров воды. К раствору добавить 3 столовые ложки сахара и дать настояться 2 – 3 часа. Поливать жидкостью редис надо под корень.