Троянди будуть квітнути аж до осені: підживіть їх у червні цим засобом

Цвітіння троянд – це найприємніший час для будь-якого садівника. Та для того, аби воно тривало якомога довше, потрібно неабияк постаратися. І, звісно ж, не можна забувати про підживлення.

Підживлення для троянд – це запорука, що їхнє цвітіння буде пишним та триватиме досить довго, повідомляє 24 Канал. Головне, підібрати його так, аби воно виявилося найбільш вдалим.

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Чим обробити троянди у червні?

Чимало садівників знають, що троянди – це вибагливі квіти, які потребують догляду для того, аби потім тішити неймовірним цвітінням. І перше, що потрібно зробити, аби насолоджуватися пишними квітами – це замульчувати землю.

Навколо кущів потрібно розкласти шар натуральної мульчі товщиною у 5 сантиметрів. Це може бути кора дерева, або ж тирса чи компост. Мульчований ґрунт набагато довше залишається вологим та не пересихає, а коріння тоді не буде отримувати опіків. І тоді троянди достатньо буде поливати всього двічі на тиждень. Втім, робити це варто вранці, аби вода не випаровувалася надто швидко.

До речі, раніше ми вже розповідали, як часто потрібно поливати троянди, аби вони цвіли безперервно ціле літо.



У червні троянди потрібно підживити / Фото Pexels

Найчастіше у червні використовуються фосфорні, калійні та азотні добрива. Особливо ефективними будуть сульфат калію та гумат натрію – та перед використанням обов'язково вивчайте інструкцію.

Втім, можна для підживлення використати й органіку – наприклад, дуже ефективною вважається кавова гуща. Вона має надзвичайно багатий хімічний склад та може добре розпушити ґрунт. Біля кожного куща потрібно зробити маленьку траншею та всипати в неї по 100 грамів сухої гущі, закопати та полити.

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Ось ще кілька варіантів, чим у червні можна підживити троянди: