Для того, аби цвітіння півоній не припинялося справді довго, і кущ випускав бутони один за іншим, потрібно вже зараз подбати про правильні добрива, пише Martha Stewart.

Коли підживлювати півонії?

Коли мовиться про внесення добрива, правильно підібраний час дуже важливий. Найкраще робити це двічі на рік – рано навесні та ще раз вже після того, як рослина відцвіте.

Підживлення рано навесні дає квітам потрібний поштовх для виходу зі стану спокою, а ось точний час другого підживлення може відрізнятися залежно від того, наскільки довго цвіте рослина. Втім, саме друге підживлення вважається найважливішим – саме тоді кущ накопичує енергію для цвітіння наступного року.

Але багато дачників вносять підживлення і під час цвітіння – це може суттєво подовжити його та надати квітам особливої пишності.



Чим підживити півонії у червні?

Щойно півонії починають цвісти, потрібно внести добрива – і дачники часто вдаються до народних варіантів, як-от яєчна шкаралупа. Але також ідеально працюватиме і борна кислота.

Якщо використовуєте шкаралупу, її потрібно подрібнити й залити теплою водою, а тоді залишити настоюватися – після 2 тижнів добриво почне тхнути, і це означатиме, що підживлення готове. Тоді потрібно розбавити його водою двічі і полити рослину.

А ось приготувати добриво з борної кислоти простіше – потрібно тільки додати 5 міліграмів кислоти у літр гарячої води, а тоді розчинити отриману суміш у 10 літрах води.