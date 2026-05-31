Для того, аби цвітіння півоній не припинялося справді довго, і кущ випускав бутони один за іншим, потрібно вже зараз подбати про правильні добрива, пише Martha Stewart.
Цікаво Забудете про кислі і малі ягоди: ось як виростити найсолодшу полуницю
Коли підживлювати півонії?
Коли мовиться про внесення добрива, правильно підібраний час дуже важливий. Найкраще робити це двічі на рік – рано навесні та ще раз вже після того, як рослина відцвіте.
Підживлення рано навесні дає квітам потрібний поштовх для виходу зі стану спокою, а ось точний час другого підживлення може відрізнятися залежно від того, наскільки довго цвіте рослина. Втім, саме друге підживлення вважається найважливішим – саме тоді кущ накопичує енергію для цвітіння наступного року.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Але багато дачників вносять підживлення і під час цвітіння – це може суттєво подовжити його та надати квітам особливої пишності.
Півонії можна підживлювати під час цвітіння / Фото Pexels
Чим підживити півонії у червні?
Щойно півонії починають цвісти, потрібно внести добрива – і дачники часто вдаються до народних варіантів, як-от яєчна шкаралупа. Але також ідеально працюватиме і борна кислота.
Якщо використовуєте шкаралупу, її потрібно подрібнити й залити теплою водою, а тоді залишити настоюватися – після 2 тижнів добриво почне тхнути, і це означатиме, що підживлення готове. Тоді потрібно розбавити його водою двічі і полити рослину.
А ось приготувати добриво з борної кислоти простіше – потрібно тільки додати 5 міліграмів кислоти у літр гарячої води, а тоді розчинити отриману суміш у 10 літрах води.