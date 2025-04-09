Особливо важливою є підгодівля троянд навесні, щоб забезпечити пишне й тривале цвітіння квітів, пише 24 Канал. Спеціальні добрива для троянд забезпечать їм здоровий ріст, сильні пагони та яскраві квіти.

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Чим підживити троянду навесні

Перед підживленням троянду потрібно обрізати сухі й пошкоджені гілки. Цей етап є досить важливим, тому його не варто пропускати. Підживлення корисне тим, що добре впливає на ріст троянд, тож вони точно потішать пишними й пахучими квітами влітку. Садівники кажуть, що саме підгодівля впливає на тривале цвітіння квітів.

Підживлювати троянду потрібно калієм, фосфором та азотом. Саме ці добрива допоможуть простимулювати ріст куща. Садівники кажуть, що гарним підживленням є цинк, залізо та магній.



Троянду треба підживлювати навесні / Фото Pexels

Підживлення стимулює ріст листків та пагонів, а азот формує кущ та бутони. За здоров’я квітів відповідає фосфор, а калій підживлює імунітет рослини та стимулює обмін вологи. Магній потрібен при закладці квіткових бутонів.

До слова! Садівники розповіли про рослини, які не можна садити поруч з трояндами. Більше про них читайте в нашому матеріалі.

Щоб забезпечити швидкий ріст квітів, скористайтеся мінеральними добривами. Вони також впливають на зрізані троянди, які будуть довго стояти у вазі й не в’янути.

Перед цвітінням троянди варто обприскати гуматом настрію, який діє як стимулятор росту, а через 3 тижні після застосування добрива, потрібно підгодувати кущі кальцієвою селітрою. У 10 літрах води потрібно розвести 20 грамів засобу. На один кущ дається 5 літрів добрива.