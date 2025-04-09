Особенно важна подкормка роз весной, чтобы обеспечить пышное и длительное цветение цветов, пишет 24 Канал. Специальные удобрения для роз обеспечат им здоровый рост, сильные побеги и яркие цветы.

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Чем подкормить розу весной

Перед подкормкой розу нужно обрезать сухие и поврежденные ветви. Этот этап является достаточно важным, поэтому его не стоит пропускать. Подкормка полезна тем, что хорошо влияет на рост роз, поэтому они точно порадуют пышными и ароматными цветами летом. Садоводы говорят, что именно подкормка влияет на длительное цветение цветов.

Подкармливать розу нужно калием, фосфором и азотом. Именно эти удобрения помогут простимулировать рост куста. Садоводы говорят, что хорошей подкормкой является цинк, железо и магний.



Розу надо подпитывать весной / Фото Pexels

Подкормка стимулирует рост листьев и побегов, а азот формирует куст и бутоны. За здоровье цветов отвечает фосфор, а калий подпитывает иммунитет растения и стимулирует обмен влаги. Магний нужен при закладке цветочных бутонов.

К слову! Садоводы рассказали о растениях, которые нельзя сажать рядом с розами. Больше о них читайте в нашем материале.

Чтобы обеспечить быстрый рост цветов, воспользуйтесь минеральными удобрениями. Они также влияют на срезанные розы, которые будут долго стоять в вазе и не вянуть.

Перед цветением розы стоит опрыскать гуматом натрия, который действует как стимулятор роста, а через 3 недели после применения удобрения, нужно подкормить кусты кальциевой селитрой. В 10 литрах воды нужно развести 20 граммов средства. На один куст дается 5 литров удобрения.