Ніколи так не робіть: це підживлення для троянд є найгіршим

Троянди є найпопулярнішими квітами в саду, але для того, щоб вони красиво й пишно цвіли, їм потрібен особливий догляд. Підживлення є дуже важливим кроком в догляді, оскільки саме від добрив залежить цвітіння кущів.

Квіти можна підживлювати за допомогою кореневих та позакореневих підживлень, пише 24 Канал. Для внесення добрив під корінь потрібно за 15 сантиметрів від стебла вирити заглибину й заповнити її чорноземом. З настанням опадів добриво буде розчинятися, а троянда отримає всі необхідні речовини.

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Позакореневе підживлення добре тим, що троянда наповнюється поживними речовинами через листя. Вносити можна органіку чи мінеральні добрива. Більшість досвідчених садівників знають все про підживлення троянди, однак новачкам варто знати, яких саме добрив треба уникати.

Чим не можна удобрювати троянди

Популярним органічним добривом для троянд вважається гній, однак від нього у квітів збільшується чутливість до хвороб та шкідників. Якщо його не розвести, то добриво може навіть спалити коріння.



Не всі добрива є корисними для троянд / Фото Pexels

Не можна підживлювати троянди лише фосфорними добривами. Щоб квіти добре росли, потрібно їх міксувати з іншими підживленнями.

Щодо азоту, то його можна вносити лише навесні, а от восени від внесення цих добрив треба відмовитися. Лише треба бути обережними з кількістю, оскільки надмірна кількість призведе до пізнішого цвітіння бутонів та й сама рослина вже не буде такою стійкою до хвороб.

Чим можна удобрювати троянди

Підживити троянди можна золою. Вона багата на калій та фосфор, тож садівники використовують її для кращого росту пагонів та пишного цвітіння квітів. На один кущ достатньо використати 200 грамів золи. Це добриво потрібно до початку цвітіння.

До слова! Садівники розповіли про рослини, які не можна садити поруч з трояндами. Більше про них читайте в нашому матеріалі.

Для підживи можна скористатися настоєм курячого посліду. Розведіть його у воді в пропорції 1:20 й дайте настоятися 7 днів на відкритому повітрі.