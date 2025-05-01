Завдяки пінці для гоління можна заощадити кошти на купівлі дорогих засобів для очищення, пише 24 Канал. У засобі містяться компоненти, які здатні вивести плями на речах, відчистити від бруду та повернути блиск. Є чимало речей, які здатні розв’язати побутові проблеми.

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Очищення сковорідки

Пінкою для гоління можна очистити пригорілу сковорідку. Потрібно нанести пінку на посуд й розподілити по всій брудній поверхні. Залишіть все на 15 хвилин й протріть твердою губкою. Через 2 години нагар зійде, а сковорідка буде блищати як нова.

Чистка срібла

Почорнілі срібні вироби можна замочити в піну для гоління й залишити на 30 хвилин, а після цього протерти зубною щіткою й м’якою ганчіркою. Господині кажуть, що результат після такої чистки просто неймовірний.

До речі! Не лише пінка допомагає очищувати певні речі. Зокрема, раніше ми розповідали, як можна легко відмити жир з кухонних шафок.

Чистка килима

Якщо на килимі є плями від фарби, то достатньо взяти пінку для гоління й нанести на пляму, а тоді протерти це місце вологою ганчіркою.



Пінка для гоління відчищує килим / Фото Pexels

Дзеркало

Щоб дзеркало не запотівало, нанесіть пінку для гоління на дзеркало, зачекайте 5 хвилин, а тоді протріть м’якою ганчіркою.

Виведення плями з тканини

За допомогою пінки для гоління можна видалити плями з одягу. У складі цього засобу є компоненти, які розщеплюють жири. Пінка є безпечною й зовсім не пошкодить тканину. А ще пінку корисно використовувати проти помади, тонального крему чи будь-яких інших жирних слідів.