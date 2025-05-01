Благодаря пенке для бритья можно сэкономить средства на покупке дорогих средств для очистки, пишет 24 Канал. В средстве содержатся компоненты, которые способны вывести пятна на вещах, отчистить от грязи и вернуть блеск. Есть немало вещей, которые способны решить бытовые проблемы.

Читайте также Пол будет блестеть: чем его помыть, чтобы он невероятно пахнул

Очистка сковородки

Пенкой для бритья можно очистить пригоревшую сковородку. Нужно нанести пенку на посуду и распределить по всей грязной поверхности. Оставьте все на 15 минут и протрите твердой губкой. Через 2 часа нагар сойдет, а сковородка будет блестеть как новая.

Чистка серебра

Почерневшие серебряные изделия можно замочить в пену для бритья и оставить на 30 минут, а после этого протереть зубной щеткой и мягкой тряпкой. Хозяйки говорят, что результат после такой чистки просто невероятный.

Кстати! Не только пенка помогает очищать определенные вещи. В частности, ранее мы рассказывали, как можно легко отмыть жир с кухонных шкафчиков.

Чистка ковра

Если на ковре есть пятна от краски, то достаточно взять пенку для бритья и нанести на пятно, а потом протереть это место влажной тряпкой.



Пенка для бритья отчищает ковер / Фото Pexels

Зеркало

Чтобы зеркало не запотевало, нанесите пенку для бритья на зеркало, подождите 5 минут, а потом протрите мягкой тряпкой.

Выведение пятна с ткани

С помощью пенки для бритья можно удалить пятна с одежды. В составе этого средства есть компоненты, которые расщепляют жиры. Пенка является безопасной и совсем не повредит ткань. А еще пенку полезно использовать против помады, тонального крема или любых других жирных следов.