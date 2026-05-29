Річ у тому, що стебла півоній "закриваються" після зрізання, і тоді квітка перестає належним чином поглинати воду з вази, пише Wprost Dom. Деякі досвідчені квітникарі для того, щоб квіти довше стояли проводять обробку окропом.

Як довше зберегти півонії?

Зрізані квіти не варто одразу ставити у воду. У півоній товсті й м’ясисті стебла з великою кількістю соку, тому після зрізання там одразу утворюються мікрозасмічення, що перешкоджають поглинання води.

На практиці все виглядає так, що в перший день квітка гарно розкривається, на другий вже починає розм’якшуватися, а на третій день – опадають пелюстки.

Квітникарі розповіли, що окріп має кращу дію, ніж більшість готових добавок. Спочатку треба зрізати стебла під кутом й загорнути квіти в папір. Тоді у високу ємність потрібно налити 3 сантиметри окропу й залишити півонії в ньому на 15 хвилин.

Папір захистить пелюстки від гарячої пари, тому він обов’язковий. Після зазначеного часу потрібно ще раз обрізати кінчики стебел вже трохи вище тієї точки, яка була занурена в окріп.

Лише після цієї процедури їх можна ставити у прохолодну воду. Завдяки такому трюку квіти простоять не 3 дні, а тиждень чи навіть ще довше.

Чому окріп допомагає півоніям?

Гаряча вода допомагає розчинити повітряні емболи в тканинах, обмежити ріст бактерій на кінчику стебел та покращити поглинання води квіткою. Схожий метод обробки можна застосувати і до гортензій також.

Щоб квіти у вазі якомога довше простояли, не варто їх тримати на сонячному місці та поблизу фруктів, які виділяють етилен. Яблука і банани здатні призвести до швидшого в’янення квітів.