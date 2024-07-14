Що робити з чорними помідорами: поради від фахівців

Для того, аби виростити гарний врожай помідорів, треба докласти чимало зусиль в догляді. Помідори можуть хворіти фітофторою, сохнути, а плоди – чорніти. У такому випадку треба вчасно допомогти рослині.

Почорніння плодів чи листя на помідорах свідчить про розвиток хвороб, неправильний догляд чи пошкодження комахами-шкідниками. Окрім того, причиною почорніння є грибкові захворювання.

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Фітофтороз

Це захворювання уражає зелень. На нижній частині листя можуть з’явитися сірі плями, на верхній – темні чи бурі. Зовні плоди почнуть покриватися темними плямами, а всередині вже розпочнуть активно гнити.

Найчастіше помідори заражаються фітофторозом через вологість та дощове літо. Фахівці радять тому проводити підливання під корінь. Для профілактики фітофторозу помідори треба оприскувати солоною водою. На початковій стадії хвороби підійде розчин бордоської суміші.

Обрізання пошкоджених плодів

Хворі та пошкоджені плоди треба обрізати. Якщо ж плоди вже чорні – врятувати їх буде вкрай важко. Для решти плодів можете застосувати часниковий настій, який має антибактеріальні на протигрибкові властивості.

Кілька зубчиків часнику роздавіть та залийте гарячою водою у пропорції 4-5 штук на 1 літр гарячої води. Дайте розчину настоятись, а тоді попередньо процідивши підлийте помідори.

Що треба зробити для профілактики

Впродовж кількох років не варто висаджувати помідори на одну й ту ж ділянку. Місце посадки треба регулярно змінювати. Дачники не радять садити помідори на картопляні грядки, оскільки ризик розвитку фітофтори лише зросте.