Як поливати кавуни влітку: таємне правило для максимально солодких плодів
- Неправильний полив кавунів може призвести до несолодких і порожніх плодів, важливо дотримуватися правильного режиму поливу.
- Поливати кавуни слід теплою водою під стебла, уникаючи листя, з урахуванням фази зростання і типу ґрунту.
Можливо, у вас вже таке траплялося: ви розрізаєте кавун, а всередині він порожній та зовсім несолодкий. Дуже часто причиною цього явища стає неправильний полив.
Якщо ви звикли поливати баштанні культури нарівні з рештою городини – ви вже припускаєтеся помилки, за яку можете поплатитися зовсім несмачними кавунами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agrolife.
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Полив кавунів на городі
Надлишок вологи в ґрунті до моменту формування плодів кавуна дуже шкідливий – це призводить до того, що коренева система розвивається слабко. А ось під час дозрівання плодів надмірний полив викликає також і порожнечі всередині кавуна, волокнистість м'якоті, зменшує цукристість плодів та загалом погіршує смак.
Але й відмовитися від поливу кавунів не можна – в період посіву посуха може негативно вплинути на однорідність сходів та проростання, а в період цвітіння провокує низьку зав'язуваність плодів. Окрім того, через малий полив кавуни почнуть утворюватися неправильної форми.
В період дозрівання плодів недостатня кількість води призведе до просідання батогів, а зрештою – до зменшення розміру самих кавунів.
Кавуни потрібно поливати помірно / Фото Pexels
Коли починати і припиняти полив кавунів?
Перший полив кавунів проводиться, коли утворюються 5 – 7 листків. Другий – коли починається цвітіння. Третій та четвертий поливи потрібно проводити за необхідності під час утворення плодів. Якщо кавуни вирощуються з системою крапельного зрошення, тоді полив проводиться двічі на день.
А ось за кілька днів до збору плодів на важкому ґрунті полив потрібно припинити. Втім, якщо ґрунт піщаний, тоді полив має тривати аж до самого збору урожаю – інакше це може призвести до сонячних опіків. Якщо на кавунах немає явних симптомів нестачі вологи, тоді починати полив потрібно тільки в період, коли починають наливатися плоди, а з моменту дозрівання припинити повністю.
До слова, раніше ми вже ділилися календарем городника на липень, який підкаже ідеальні дні для догляду за кавунами.
Які є правила поливу кавунів?
Вологість землі на кавунах має в ідеалі становити 75 – 80%, аби рослини нормально розвивалися.
Ось кілька основних правил щодо поливу кавунів, яких досвідчені городники завжди дотримуються:
- поливати кавуни потрібно теплою водою;
- полив потрібно проводити під стебла кущів, а листя мочити ніколи не можна;
- поливи мають бути регулярними;
- якщо в період посіву вологи недостатньо, можна провести полив аж до 90% вологості ґрунту.