Що робити, якщо чорніють помідори на грядці: елементарне рішення

Іноді навіть регулярного та якісного догляду за помідорами недостатньо для того, аби забезпечити рясний і гарний врожай.

Чорні плями, що несподівано починають з'являтися на плодах, стеблах та листках помідорів – це серйозна проблема, розбиратися з якою варто без зволікань, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Сад та город".

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Що робити, якщо почорніли помідори?

Якщо ваші помідори почали потрохи чорніти, це може сигналізувати про захворювання рослини. Ось кілька поширених хвороб, на які можуть захворіти ваші помідори:

гниль;

фітофтороз;

сухість ґрунту;

некроз стебла;

плямистість.

Ці захворювання часто розвиваються через неправильний догляд, зараження культур поряд, або ж через погану погоду. Для того, аби врятувати помідори, потрібно регулярно проводити профілактику – а також зрозуміти, що робити у випадку кожного конкретного захворювання.



Помідори можуть чорніти з різних причин / Фото Pexels

Сіра гниль

Ця хвороба з'являється на пасльонових через високу вологість, дощі та холодні тумани – саме такі умови створюють найкращі умови для активації патогенних грибків.

Всі плоди у випадку такого захворювання покриваються чорними крапками, тож до середини літа потрібно провести знезараження рослин фунгіцидами.

Можна використати замість хімії та народні методи: настій з тертого часнику і води в пропорції 30 грамів на 10 літрів рідини.

До слова, раніше ми вже розповідали, що робити з іншою неприємною проблемою, що виникає у липні – що робити з пожовтінням бадилля на картоплі.

Фітофтороз

Ще одне поширене захворювання, що вражає помідори влітку – це фітофтора. І через неї листочки зсередини стають сірими, а зовні з'являються бурі плями. Хвороба прогресує дуже швидко, тому реагувати потрібно відповідно.

Обприскайте рослини розчином солі чи 1% бордоською сумішшю, приготовану з вапна та мідного купоросу.

Двічі на місяць помідори також потрібно піддавати впливу поліхлора, або ж хлорокису міді – 20 грамів на відро.

Вершинна гниль

В період вегетаційного росту помідори можуть піддаватися величезній кількості хвороб – під час формування помідорів на них з'являється вершинна гниль. Недуга може вразити рослину, але найбільше зачіпає плоди. Дуже часто прогресує вона через недостачу кальцію у ґрунті.