Позбудетеся урожаю: 6 найбільших помилок у вирощуванні картоплі

Картопля є важливою овочевою культурою, тому дачники докладають максимум зусиль, щоб отримати хороший урожай. Втім, навіть досвідчені городники можуть робити помилки й опускати базові агротехнічні правила.

Незнання певних речей може призвести до істотного зменшення урожаю, пише 24 Канал з посиланням на Woman Life. Фахівці розповіли, що саме не можна робити під час вирощування картоплі, щоб не зменшити урожай.

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Ігнорування сівозміни

Не варто картоплю з року в рік садити на однаковій ділянці. Після цієї культури ґрунт виснажується, тому для того, щоб зберегти родючість овочів, кожного року треба обирати нове місце. Також небажано садити картоплю після перцю та помідорів.

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Рання посадка

Є сорти картоплі, які можна садити на початку весни, але слід розуміти, що овочі є дуже чутливими до холоду й заморозків. Якщо висадити бульби занадто рано, коли ще земля не прогрілась, то посадковий матеріал може підмерзнути, а паростки будуть розвиватися слабо. Через це можна отримати низький урожай. Ранню посадку треба обов’язково накривати агроволокном чи плівкою.



Рання посадка може призвести до поганого урожаю / Фото Pexels

Недостатнє розпушування

Навколо картоплі треба регулярно розпушувати ґрунт, щоб надати кореневій системі кисень. Якщо цього не робити, то бульби будуть формуватися дрібними. Після сходів грядку варто розпушувати кожних 10 днів.

Надмірне використання гною

Надлишок гною може нашкодити картоплі – викликати опік чи сприяти гниттю. Картоплю можна підживлювати цим органічним добривом, але в міру. Не можна удобрювати овочі, які вже проросли.

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Поганий посадковий матеріал

Якісна картопля є запорукою хорошого урожаю. Обирайте бульби середнього розміру з короткими паростками. Мляві бульби не можна використовувати, бо вони не дадуть хорошого урожаю й заразять здорові картоплини.

Густі грядки

Між лунками треба залишати достатньо простору. Щільна посадка може призвести до того, що кущі будуть конкурувати за світло й поживні речовини, тому картопля не виросте великою. Відстань між ямками повинна складати 20 сантиметрів.