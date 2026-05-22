Щоб отримати хороший урожай, варто звернути увагу на кілька важливих моментів у вирощуванні томатів, пише Good Housekeeping.
Читайте також Чому розсада помідорів не росте: головні причини і способи порятунку майбутнього урожаю
Які помилки роблять дачники у вирощуванні помідорів?
Занадто рання посадка
Томати є дуже чутливими до холоду, тому занадто рано їх не варто садити. Розсаду садити у ґрунт потрібно лише тоді, коли нічна температура вже стабільно тримається вище 10 градусів, а вдень повітря прогрівається до 15 градусів.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Якщо ж висадити помідори занадто рано, то вони можуть погано рости і довго адаптуватися.
Недостатнє підживлення добривами
Для хорошого урожаю томатам потрібне регулярне підживлення. Особливо потрібними добрива стають у період плодоношення, коли рослина витрачає багато сил на формування плодів.
Без достатнього живлення кущі можуть слабшати, а врожайність – помітно знижуватися.
Для хорошого росту помідорам потрібне підживлення / Фото Pexels
Нехтування обрізанням
Обрізання – один з ключових етапів догляду за помідорами. Якщо не видаляти зайві пагони й нижнє листя, то кущі стануть досить густими, а це вже створить сприятливі умови для появи хвороб і шкідників.
Особливу увагу варто приділяти пагонам, які ростуть між головним стеблом і бічними гілками. Вони забирають у рослини сили, через що томати можуть давати менше плодів.
Крім того, рекомендовано прибирати листя, яке торкається землі, бо воно може сприяти поширенню захворювань.
Нерегулярний полив
Помідори люблять вологий ґрунт, але в міру. Надлишок води може томатам лише нашкодити.
Для отримання однакової кількості вологи, важливо дотримуватися стабільного графіку поливу. При цьому варто враховувати й опади. Якщо дощі йтимуть часто, то кількість поливів треба зменшити, щоб уникнути перезволоження.
Досить щільна посадка розсади
Помідорам потрібен простір для нормального росту. Оптимально висаджувати розсаду на відстані приблизно 45 – 60 сантиметрів одна від одної.
Якщо кущі ростимуть занадто близько, то між ними погіршиться циркуляція повітря, підвищиться ризик появи шкідників і хвороб. Також може виникнути конкуренція за світло, воду і поживні речовини.