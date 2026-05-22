Щоб отримати хороший урожай, варто звернути увагу на кілька важливих моментів у вирощуванні томатів, пише Good Housekeeping.

Читайте також Чому розсада помідорів не росте: головні причини і способи порятунку майбутнього урожаю

Які помилки роблять дачники у вирощуванні помідорів?

Занадто рання посадка

Томати є дуже чутливими до холоду, тому занадто рано їх не варто садити. Розсаду садити у ґрунт потрібно лише тоді, коли нічна температура вже стабільно тримається вище 10 градусів, а вдень повітря прогрівається до 15 градусів.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Якщо ж висадити помідори занадто рано, то вони можуть погано рости і довго адаптуватися.

Недостатнє підживлення добривами

Для хорошого урожаю томатам потрібне регулярне підживлення. Особливо потрібними добрива стають у період плодоношення, коли рослина витрачає багато сил на формування плодів.

Без достатнього живлення кущі можуть слабшати, а врожайність – помітно знижуватися.



Для хорошого росту помідорам потрібне підживлення / Фото Pexels

Нехтування обрізанням

Обрізання – один з ключових етапів догляду за помідорами. Якщо не видаляти зайві пагони й нижнє листя, то кущі стануть досить густими, а це вже створить сприятливі умови для появи хвороб і шкідників.

Особливу увагу варто приділяти пагонам, які ростуть між головним стеблом і бічними гілками. Вони забирають у рослини сили, через що томати можуть давати менше плодів.

Крім того, рекомендовано прибирати листя, яке торкається землі, бо воно може сприяти поширенню захворювань.

Нерегулярний полив

Помідори люблять вологий ґрунт, але в міру. Надлишок води може томатам лише нашкодити.

Для отримання однакової кількості вологи, важливо дотримуватися стабільного графіку поливу. При цьому варто враховувати й опади. Якщо дощі йтимуть часто, то кількість поливів треба зменшити, щоб уникнути перезволоження.

Досить щільна посадка розсади

Помідорам потрібен простір для нормального росту. Оптимально висаджувати розсаду на відстані приблизно 45 – 60 сантиметрів одна від одної.

Якщо кущі ростимуть занадто близько, то між ними погіршиться циркуляція повітря, підвищиться ризик появи шкідників і хвороб. Також може виникнути конкуренція за світло, воду і поживні речовини.