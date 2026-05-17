Причин, через які томати зупиняються у рості, може бути кілька – від помилок у догляді до невдалих умов вирощування, пише She Grow Vegs. Проте добра новина полягає в тому, що більшість причин можна виправити, якщо вчасно звернути увагу на стан рослин.

Читайте також Небезпечне сусідство: які овочі категорично не можна саджати поруч

Якою має бути здорова розсада помідорів?

Сильні томати легко впізнати. У них товсті стебла, насичено-зелене листя і добре розвинене коріння. З часом рослина починає формувати квіти, а потім і плоди. Якщо ж розсада стоїть на місці, витягується чи виглядає слабкою, то це вже сигнал, що їй чогось бракує.

Чому розсада помідорів може погано рости?

Бідний ґрунт і нестача поживних речовин

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Помідори дуже вимогливі до якості землі. Якщо ґрунт виснажений, то рослина може перестати рости навіть після гарного старту. Це часто стається тоді, коли рослину висаджують у землю без додаткового підживлення.

Що допоможе

Додавання компосту чи органічних добрива;

Збалансоване підживлення азотом, фосфором і калієм.

Також городники додають подрібнену яєчну шкаралупу, яка допоможе поповнити кальцій у ґрунті й знизити ризик падалі на плодах.

Неправильний полив

Томати дуже чутливі до перепадів вологості. Якщо земля пересихає, то перетворюється на болота, а коренева система переживає стрес. Через це можуть опадати квіти, скучуватися листя чи тріскатися плоди.

Як правильно поливати

Рідше, але рясніше;

Підтримувати рівномірну вологість ґрунту;

Використовувати мульчу, щоб земля не пересихала надто швидко;

Воду краще лити під корінь, а не по листю, щоб не розвинути грибкові хвороби.

Зміна температури

Помідори погано переносять холод і сильну спеку. Якщо вночі температура опускається нижче 10 градусів тепла, чи тримається вдень понад 30 градусів тепла, рослина може припинити свій розвиток.



Зміна температури може впливати на поганий ріст / Фото Pexels

Шкідники та хвороби

Навіть незначне ураження може сильно послабити рослину. Якщо листя жовтіє, скручується чи покривається плямами, то варто перевірити томати на наявність шкідників чи грибкових інфекцій.

Серед найпопулярніших проблем:

Попелиця;

Грибкові захворювання;

Ураження листя та стебел.

Як захистити томати

Регулярно оглядати листя, особливо знизу;

Вчасно видаляти уражені частини;

Дотримуватися сівозміни та не висаджувати помідори кожного року на одному місці.

Нестача світла та загущені посадки

Помідори потребують великої кількості сонця. У затінку вони витягуються, слабшають і повільніше ростуть. Ще одна проблема – надто щільна посадка, через яку погіршується циркуляція повітря.

Що потрібно зробити

Висадити кущі на достатній відстані;

Підв’язати рослини до опори;

Прибрати нижнє листя для кращого провітрювання.

Таким чином рослини отримуватимуть більше світла й менше хворітимуть.

Невдало підібраний сорт

Не всі помідори однаково добре ростуть в різних регіонах. Деякі сорти повільніше дозрівають або гірше переносять місцеві умови.

Щоб уникнути проблеми потрібно обирати сорти, які добре себе зарекомендували у вашій місцевості. Також можна комбінувати ранні, середні та пізні томати. Це допоможе отримати стабільний урожай навіть за нестабільної погоди.

Помилки ще на етапі насіння

Слабка розсада може бути наслідком проблем ще під час пророщування. Старе насіння, неправильне зберігання або поганий субстрат можуть позначитися на розвитку томатів у майбутньому.

Саме тому для хорошого старту потрібно використовувати якісне свіже насіння, висівати його у поживний ґрунт та поступово загартовувати розсаду перед висадкою.

Коли садити помідори у травні?

Головним орієнтиром є температура повітря, пише Women and Home. Висаджувати температуру радять лише тоді, коли нічна температура вже тривалий час тримається на рівні 10 градусів тепла.

Навіть незначне зниження температури може викликати у розсади стрес, тому помідори у відкритий ґрунт радять садити вже після встановлення тривалого тепла.

Які є корисні новинки для дачників?

Добрива з високим вмістом азоту та сечовини можуть нашкодити орхідеям, викликавши опіки коренів. Для підживлення орхідей можна використовувати кісточку від авокадо, яка містить калій та фосфор.

Підживлювати полуницю потрібно тоді, коли на вулиці закріпилася стабільно-тепла погода. Також важлива і певна температура ґрунту. Підгодовувати ягоди полуниці варто кожні один-два тижні після початку цвітіння.