Без зеленої цибульки не обходиться жоден салат у весняно-літню пору, а при правильній посадці її можна виростити за тиждень, пише 24 Канал.

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Як посадити цибулю вдома

Дачники вже давно посадили цибулю на грядках, а от для тих, хто хоче мати цибулю під рукою вдома, її можна виростити навіть у квартирі. Є два методи – один полягає у вирощуванні цибулі в тирсі, інший – на підвіконні.

Для того, щоб цибуля зійшла у тирсі, знадобиться кілька міцних пакетів, тирса й дрібні цибулини. Спочатку треба заварити в каструлі жменю тирси й дати їй охолонути. Далі треба прибрати зайву воду, а тирсу покласти в пакет, щоб товщина шару була 3 сантиметри. Тирсу треба трішки ущільнити й помістити всередину цибулини зі зрізаною шийкою.



Цибулю можна виростити на підвіконні / Фото Pexels

Після цього пакет треба надути й зав’язати. Таку мінітеплицю потрібно залишити в освітленому й теплому місці, а коли з’явиться зелене пір’я – розкрити й дочекатися, поки цибуля виросте.

Також цибулю можна виростити на підвіконні у квітковому горщику. Потрібно придбати горщик з високими бортами, ґрунт з дренажем та насіння цибулі.

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Цибулини треба промити, зрізати з них зайве лушпиння й помістити в теплу воду, залишивши в темному місці на добу.

Тоді треба поставити горщик на піддон, засипати в нього 2 – 3 сантиметри дренажу, а тоді засипати ґрунтом й полити теплою водою. Цибулини треба видати в горщик таким чином, щоб шийки трішки виглядали. Цибуля має стояти в сонячному місці й підливатися, а вже за 10 днів з’являться перші паростки.