Без зеленого лука не обходится ни один салат в весенне-летнее время, а при правильной посадке его можно вырастить за неделю, пишет 24 Канал.

Читайте также Помидоры созреют быстрее, чем у соседей: для этого нужна только шпилька

Как посадить лук дома

Дачники уже давно посадили лук на грядках, а вот для тех, кто хочет иметь лук под рукой дома, его можно вырастить даже в квартире. Есть два метода – один заключается в выращивании лука в опилках, другой – на подоконнике.

Для того, чтобы лук взошел в опилках, понадобится несколько крепких пакетов, опилки и мелкие луковицы. Сначала надо заварить в кастрюле горсть опилок и дать им остыть. Далее надо убрать лишнюю воду, а опилки положить в пакет, чтобы толщина слоя была 3 сантиметра. Опилки надо немного уплотнить и поместить внутрь луковицы со срезанной шейкой.



Лук можно вырастить на подоконнике / Фото Pexels

После этого пакет надо надуть и завязать. Такую мини-теплицу нужно оставить в освещенном и теплом месте, а когда появятся зеленые перья – раскрыть и дождаться, пока лук вырастет.

Также лук можно вырастить на подоконнике в цветочном горшке. Нужно приобрести горшок с высокими бортами, почву с дренажем и семена лука.

Кстати! Лунный календарь на май помогает садоводам определить оптимальные дни для посадки различных растений и ухода за ними. Когда сажать растения в мае – читайте в нашем материале.

Луковицы надо промыть, срезать с них лишнюю шелуху и поместить в теплую воду, оставив в темном месте на сутки.

Тогда надо поставить горшок на поддон, засыпать в него 2 – 3 сантиметра дренажа, а потом засыпать почвой и полить теплой водой. Луковицы надо выдать в горшок таким образом, чтобы шейки немного выглядывали. Лук должен стоять в солнечном месте и подливаться, а уже через 10 дней появятся первые ростки.