Коли садити тюльпани навесні: вразять цвітінням зовсім скоро

Майже в кожному розсаднику в господині є ділянка з тюльпанами, які під час розквітання мають неймовірний вигляд. Садівниками рекомендовано садити тюльпани восени, щоб вони до весни змогли краще прижитися, втім якщо ви не встигли їх посадити в осінню пору, тоді це можна зробити навесні.

Насамперед треба звернути увагу на температуру повітря, пише 24 Канал. Найкраще садити тюльпани тоді, коли температура буде коливатися в межах 9 – 10°C тепла. Такою температура вже стає стабільною наприкінці березня та на початку квітня.

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Коли найкраще садити тюльпани навесні

Тюльпани потрібно садити на місце, на яке буде падати багато сонячного світла. Також ділянка повинна бути захищеною від вітру. Тюльпани можна висадити в горщики з подальшим пересаджуванням в ґрунт, одразу в ґрунт чи у великі горщики вже без майбутньої пересадки.

Перед посадкою потрібно підготувати ґрунт та цибулини. Важливо обирати такі, щоб були міцні, сухі, без тріщин та плісняви. Щоб тюльпани добре прижилися, в ґрунт потрібно внести мінеральні добрива – гній чи компост. Далі поверхню грядки потрібно розрівняти граблями.



Тюльпани можна садити в ґрунт та в горщик / Фото Pexels

Лунки викопайте глибиною 5 сантиметрів для середніх цибулин та глибиною 10 сантиметрів для великих цибулин. Вкладайте в лунки цибулини вістрям догори й засипайте ґрунтом. Для того, щоб квіти ущільнилися в ґрунті, потрібно їх час від часу підливати. Підживлювати їх можна калієвими, фосфорними чи азотними добривами.

Для того, щоб посадити тюльпани в горщик, потрібно на дно всипати шар камінців, а ґрунт зробити пухким. Новачкам варто починати робити висадку саме в горщики, оскільки за тюльпанами таким чином буде легше доглядати.

Тюльпани цвітуть на початку квітня та в середині травня, та якщо ви їх лише посадите, тоді квітнути вони почнуть трохи пізніше.