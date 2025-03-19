Прежде всего надо обратить внимание на температуру воздуха, пишет 24 Канал. Лучше всего сажать тюльпаны тогда, когда температура будет колебаться в пределах 9 – 10°C тепла. Такой температура уже становится стабильной в конце марта и в начале апреля.

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Когда лучше всего сажать тюльпаны весной

Тюльпаны нужно сажать на место, на которое будет падать много солнечного света. Также участок должен быть защищенным от ветра. Тюльпаны можно высадить в горшки с последующей пересадкой в грунт, сразу в грунт или в большие горшки уже без будущей пересадки.

Перед посадкой нужно подготовить почву и луковицы. Важно выбирать такие, чтобы были крепкие, сухие, без трещин и плесени. Чтобы тюльпаны хорошо прижились, в почву нужно внести минеральные удобрения – навоз или компост. Далее поверхность грядки нужно разровнять граблями.



Тюльпаны можно сажать в грунт и в горшок / Фото Pexels

Лунки выкопайте глубиной 5 сантиметров для средних луковиц и глубиной 10 сантиметров для больших луковиц. Вкладывайте в лунки луковицы острием вверх и засыпайте почвой. Для того, чтобы цветы уплотнились в почве, нужно их время от времени подливать. Подкармливать их можно калиевыми, фосфорными или азотными удобрениями.

Для того, чтобы посадить тюльпаны в горшок, нужно на дно всыпать слой камешков, а почву сделать рыхлой. Новичкам стоит начинать делать высадку именно в горшки, поскольку за тюльпанами таким образом будет легче ухаживать.

Тюльпаны цветут в начале апреля и в середине мая, и если вы их только посадите, тогда цвести они начнут чуть позже.