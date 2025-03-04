Одни из первых цветов, начинающих расцветать еще ранней весной, являются тюльпаны вместе с гиацинтами, нарциссами и другими луковичными растениями, сообщает 24 Канал. И как только наступает весна, они нуждаются в качественной подкормке.

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Чем подкормить тюльпаны весной?

Если вы хотите увидеть яркое и обильное цветение тюльпанов чуть позже, прямо сейчас их нужно подкормить – и прежде всего это нужно сделать, как только вы увидите, что проклюнулись ростки. Именно в этот момент начинается активный рост, поэтому растению понадобятся азотные удобрения.

Опытные огородники отмечают, что самым действенным удобрением для тюльпанов является аммиачная селитра – растения хорошо воспримут ее, даже если погода будет не слишком благоприятная и холодная. Нужно приготовить невероятно простой раствор: 10 литров воды смешайте с 40 граммами средства. Размешайте до полного растворения и полейте молодые тюльпаны.

После вегетативного периода у тюльпанов происходит процесс бутонизации, и тогда их также нужно подкормить, но уже другими удобрениями. Сделайте раствор из коровяка в соотношении 1:30, где 30 – это вода. После этого на 10 литров этого раствора добавьте 30 граммов суперфосфата и сернокислого калия.



Тюльпаны нужно подпитывать / Фото Pexels

Не забывайте об удобрениях и тогда, когда тюльпаны начнут выпускать цветы: тогда в 10 литрах воды нужно растворить 15 граммов калийной селитры и 30 граммов суперфосфата.

Впрочем, есть еще несколько важных вещей, о которых нужно позаботиться в марте, чтобы увидеть пышное цветение.

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